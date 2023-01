Traditionscafé in Viersen Aus Café Franken wird Bäckerei Hoenen

Seit 93 Jahren besteht das Café, seit 1992 führt es Konditormeister Junglas. Für seine Backwaren heimste er in verschiedenen Branchen-Wettbewerben Jahr für Jahr Auszeichnungen ein, etwa für Stollen und Vanillekipferl. Geboren wurde Junglas in Cochem an der Mosel, über Stationen wie Stuttgart und Mannheim gelangte er nach Süchteln. Dort möchte Familie Junglas auch bleiben, wenn das Café vom neuen Inhaber betrieben wird. „Mir war wichtig, dass es in gute Hände kommt“, sagt Junglas und ergänzt: „Jetzt wird es in meinem Sinne weiter geführt“. Hoenen sei auch ein Familienbetrieb und habe „tolle Produkte“, „mein Sortiment und das Sortiment der Bäckerei Hoenen sind sehr nah beieinander“.