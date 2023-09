Kriminalität im Kreis Viersen Bundespolizei fasst Kupferdieb

Die Bundespolizei hat am Dienstagmittag auf der Autobahn 61 in Viersen mutmaßliche Kupferdiebe gestellt: Den Einsatzkräften war bei einer Kontrolle ein weißer Miettransporter aufgefallen, der daraufhin gestoppt und an der Ausfahrt Mackenstein von der Autobahn geleitet wurde. Als der Fahrer ausstieg, um befragt zu werden, flüchtete der Beifahrer des Fahrzeugs. Dazu hatte der Mann wohl guten Grund: Bei der weiteren Kontrolle fanden die Beamten im Laderaum zahlreiche offenbar gestohlene Kupferkabel.