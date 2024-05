Groß-Veranstaltung in Viersen So bunt war der „Stadt.Land.Markt“

„Wir sind zum wiederholten Mal hier“, erzählt ein älterer Herr, der mit seiner Gattin und der sechsjährigen Enkeltochter zielstrebig den Stand ansteuert, an dem kostenloses Schminken für Kinder angeboten wird. „Die Kleine freut sich so darauf, angemalt zu werden“, ergänzt die Ehefrau. In dem Pavillon ist eine Künstlerin bereits am Werk und informiert, dass bei den Mädchen vor allem glitzernde Einhörner sowie Anna und Elsa aus „Die Eiskönigin“ angesagt sind. Jungs hingegen möchten lieber wie ein Löwe, ein Tiger oder ein Dino geschminkt werden.