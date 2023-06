Bürgermeisterin warnt vor negativen Folgen So will die Verwaltung in Viersen die akute Raumnot lösen

Lutz Oellers und Maren Scheu arbeiten seit 1. April 2023 zusammen in einem Büro, jetzt ist noch Sina Grethe für den Fachbereich Organisation dazukommen. In Zimmer 355 im Viersener Stadthaus ist es für das Trio reichlich eng. „Mit dem gleichzeitigen Telefonieren gibt es eigentlich keine Probleme“, schildert Maren Scheu. Schwieriger sei es allerdings gewesen, alle drei großen Schreibtische überhaupt in dem Raum platzieren zu können, so dass alle die Bildschirmarbeit unter guten Bedingungen erledigen können.