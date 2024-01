In Viersen und Brüggen Polizei vermutet Brandstiftung in zwei Fällen

Am Bismarckturm hat am Sonntag um 8.40 Uhr der Holztisch einer Sitzgruppe gebrannt. Eine Joggerin hatte das Feuer bemerkt, Polizei und Feuerwehr alarmiert. Am Sonntag gegen 19.20 Uhr hat ein Anwohner der Leonhard-Jansen-Straße in Brüggen bemerkt, dass auf einem Spielplatz in der Siedlung ein Feuer brannte. Als er dort hinging, liefen drei Menschen weg. Den Beamten fielen dort außerdem eine beschädigte und eine verbrannte Laterne auf. Die Polizei hält Brandstiftung in Viersen und Brüggen für möglich und sucht deshalb Zeugen. Die melden sich unter der Rufnummer 02162 3770.