Angebot in Brüggen und Viersen Nach vier Wochen Doppelspitze hat das BIS eine neue Leitung

Beim Rückblick auf die vergangenen zwölf Jahre stellt Beermann fest, dass das BIS nichts an Aktualität verloren hat. „Wobei es so ist, dass in der Corona-Zeit Gruppen weggebrochen sind“, sagt er. Waren es einst 120 Gruppen, so sind es aktuell um die 100 Gruppen – Tendenz steigend. Gerade in den vergangenen Monaten sei es zu einer Vielzahl von Anfragen für neue Selbsthilfegruppen gekommen.