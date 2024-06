Brauchtum in Viersen So feierte die St.-Matthias-Bruderschaft ihr 400-Jähriges

Aller guten Dinge sind drei, dann wird aus dem König ein Kaiser. So jetzt auch bei der St.-Matthias-Schützenbruderschaft in Viersen-Hamm. Nach den Amtszeiten 2004 bis 2006 und 2018 bis 2022 ist Jürgen Hörkens in seiner dritten Amtszeit und damit nach Rudi Hamacher der zweite Kaiser in der Bruderschaftsgeschichte. Ihren Kaiser hochleben lassen hat die Bruderschaft beim Jubiläumsschützenfest am Wochenende.