An der Vogteistraße in Viersen Brandstifter zünden Toiletten-Häuschen an

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag, 11. Juni gegen 2.45 Uhr eine Chemietoilette in Flammen gesetzt. Das mobile Häuschen stand an der Vogteistraße in Viersen. Die Kabine war laut Polizei für Handwerker aufgestellt worden, die dort Umbauarbeiten an einem Wohnhaus verrichten. Durch den Brand wurde die Kabine erheblich beschädigt. Die Polizei Viersen bittet nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 02162 3770 zu melden.