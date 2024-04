Jazz-Circle Viersen Brandbrief an Bürgermeisterin wegen Jazz-Festival

Über die geplante Zukunft des Internationalen Jazz-Festivals Viersen gibt es weiter Streit. Die Stadt Viersen will das Event, das in diesem September zum 36. Mal stattfindet, künftig nur noch alle zwei Jahre ausrichten. In einem Offenen Brief an Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) kritisiert der Jazz-Circle Viersen diese Planung. Er fordert, die jährliche Ausrichtung des Jazz-Festivals beizubehalten.