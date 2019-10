41 Feuerwehrleute im Einsatz : Wohnungsbrand in Dülken

Als die Feuerwehr am Brandort an der Viersener Straße eintraf, schlugen Flammen aus den Fenstern einer Wohnung im ersten Stock. . Foto: Stadt Viersen

Viersen-Dülken Am frühen Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr alarmiert. An der Viersener Straße in Dülken stand eine Wohnung in Flammen. Alle acht Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heribert Brinkmann

Beim Wohnungsbrand in Dülken sind zum Glück keine Todesopfer zu beklagen. Alle acht Bewohner wurden gerettet. Das Haus ist aber vorerst unbewohnbar.

Die Feuerwehr Viersen hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden einen Wohnungsbrand an der Viersener Straße in Dülken gelöscht. Die acht Bewohner des Hauses wurden alle vom Notarzt untersucht. Der Rettungsdienst brachte einen Betroffenen vorsorglich ins Allgemeine Krankenhaus Viersen. Das Ordnungsamt der Stadt Viersen sicherte die Unterbringung der weiteren Personen. Zur Brandursache konnte am Sonntag noch nichts gesagt werden. Die Sachverständigen der Kriminalpolizei werden am Montag vor Ort die Brandursache ermitteln. Auch zur Schadenshöhe am Gebäude und zur Gebäudestatik konnte am Sonntag noch nichts gesagt werden.

Info 1120 Brände und technische Hilfen im Jahr Die Feuerwehr Viersen hat im Jahr etwa 13.600 Rettungsdiensteinsätze und rund 1120 Brandalarme und technische Hilfeleistungen. Der Bedarf an Feuerwehrleuten in Viersen ist ungebrochen. Deshalb bildet die Feuerwehr regelmäßig Nachwuchskräfte aus.

Der Alarm für die Feuerwehr Viersen ging am Sonntag um 5.19 Uhr ein: Zwei Anrufer melden einen Wohnungsbrand an der Viersener Straße in Dülken. Als vier Minuten später die ersten Rettungskräfte eintreffen, sind die Flammen in einer Wohnung im ersten Obergeschoss von außen deutlich zu sehen. Die Flammen schlagen durch zwei hohe Fenster, die Zimmer stehen in voller Ausdehnung in Flammen. Acht Menschen, die in dem Haus wohnen, werden von Rettungskräften in einer nahegelegenen Gaststätte versorgt. Einer der Männer zeigt Anzeichen einer Rauchgasvergiftung. Der Rettungsdienst fährt den 43-Jährigen zu weiteren Untersuchungen ins Allgemeine Krankenhaus Viersen.

Die Drehleiter kam beim Wohnungsbrand zum Einsatz. . Foto: Stadt Viersen/Frank Schliffke

Während sich Notarzt und Rettungsdienst um die Betroffenen kümmern, löscht die Feuerwehr Viersen den Brand. Eine Drehleiter ist im Einsatz für den Löschangriff von außen. 14 Wehrleute arbeiten im Haus unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen. Die Viersener Straße wird während des Einsatzes von der Polizei abgesperrt.

Die Viersener Straße wurde während des Einsatzes gesperrt. Das Feuer wurde von außen und innen bekämpft. Foto: Günter Jungmann

Weniger als eine Stunde nach der Alarmierung ist das Feuer unter Kontrolle. Die ersten Einsatzkräfte können wenig später wieder in die Wache einrücken. Alle Wohnungen im Haus müssen noch einmal mit Wärmebildkameras überprüft werden. Die Nachlöscharbeiten erweisen sich als aufwendig. Unter anderem müssen abgehängte Holzdecken geöffnet und auf Glutnester untersucht werden.

Mit starken Lüftern wird der restliche Rauch aus dem Haus geblasen. Der Einsatz dauert insgesamt knapp vier Stunden bis 9.15 Uhr.

Die Bewohner des Hauses wurden in der Nähe versorgt. Foto: Günter Jungmann

Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Mitarbeiter der NEW kommen auf Anforderung der Feuerwehr und stellen den Strom ab. Das Ordnungsamt der Stadt Viersen ist vor Ort und kümmert sich mit Unterstützung des Hauseigentümers um die Unterbringung der Betroffenen. Sie finden einen Platz in einem leerstehenden Gebäude in der Nachbarschaft, das demselben Eigentümer gehört. Die Feuerwehr stellt Feldbetten bereit. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Polizei.

Mit der ersten Alarmierung rückten die hauptamtliche Wache, der Löschzug Dülken und die Einsatzleitwagen-Gruppe (ELW-Gruppe) sowie der Rettungsdienst aus. Nachalarmiert wurden der Löschzug Boisheim und die Löschgruppen Stadtmitte und Rahser des Löschzugs Viersen. Insgesamt waren 41 Kräfte an der Einsatzstelle, davon sechs vom Rettungsdienst.