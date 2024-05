Brauchtum in Viersen-Boisheim Wie feiert die Ki Ka Kai a ihr Jubiläum?

Dillikrath Auf der Boisheimer Festwiese am Puetterhöfer Weg steht unser Festzelt. Dort geht es am Samstagmittag ab 12 Uhr mit einem besonderen Highlight los. Die Viersener Oldtimerrallye macht bei uns Station und legt bis 14.30 Uhr eine Mittagspause ein. Ab 15 Uhr werden uns dann die Ex-Prinzenpaare besuchen. Bei Kaffee und Kuchen – natürlich für alle Besucher – wird es auch ein unterhaltsames Programm geben. An diesem Mittag werden sicherlich unser Kids und die Vierstadtmusiker einige Einlagen geben. Außerdem sind einige Weinhändler vor Ort und bieten ihre Produkte auf der Boisheimer Weinmeile an.