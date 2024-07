Loch unter Fahrbahn in Viersen Boisheimer Straße wird am Freitag wieder für Verkehr freigegeben

Die seit 28. Juni gesperrte Verbindungsstraße L29 (Boisheimer Straße) wird an diesem Freitag, 12. Juli, ab 12 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte der Landesbetrieb Straßen NRW am Donnerstag mit. Vor 14 Tagen wurde ein Hohlraum unter der Fahrbahn entdeckt. Nach genaueren Untersuchungen wurde festgestellt dass die L29 in diesem Bereich über die gesamte Straßenbreite unterspült war. Aus Sicherheitsgründen musste die Straße umgehend für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.