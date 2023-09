Mobilität in Viersen Radweg nach Boisheim: Sanierung gestartet

Im Frühjahr kündigte Viersens Technische Beigeordnete Susanne Fritzsche an, dass die Stadt den rund 50 Jahre alten Radweg in diesem Jahr sanieren werde. An diesem Montag begannen die Sanierungsarbeiten. Dazu wurde die Fahrbahn der Boisheimer Straße im Bereich der Baustelle zwischen Hausnummer 15 und der Einmündung zur Straße An der Henkenmühle von 8.30 Uhr bis 16 Uhr verengt. Eine mobile Ampel regelt den Verkehr. Radfahrer müssen während der Sanierungsphase eine Umleitung fahren, die ist ausgeschildert. „Die Arbeiten sollen rund zwei Wochen dauern“, kündigte ein Stadtsprecher an. Dann kommt das nächste Teilstück.