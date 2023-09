61-Jähriger in Lebensgefahr Rätsel um Schwerverletzten am Bahnhof Viersen-Boisheim

Blutüberströmt, mit schweren Kopfwunden: So haben Rettungskräfte am Donnerstag gegen 16.30 Uhr einen Mann (61) in der Nähe des Boisheier Bahnhofs gefunden und danach ins Krankenhaus gebracht. Noch ist völlig unklar, wie sich der Viersener, der aus Sri Lanka stammt, die lebensgefährlichen Verletzungen zugezogen hat. Stammen sie von einem Überfall, wurde er geschlagen oder niedergestochen oder ist er gestürzt? „Wir wissen noch nicht, was passiert ist“, erklärte die Polizei am Freitag. Der Mann sei nicht ansprechbar und befinde sich in einem kritischen Zustand. Zeugenhinweise gibt es noch nicht.