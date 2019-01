Unfall in Viersen-Boisheim: Betrunkener kniet auf Straße und wird angefahren

Unfall in Viersen-Boisheim

Viersen Ein Mann ist bei einem Unfall in Boisheim schwer verletzt worden. Er kniete betrunken auf der Straße und wurde angefahren. Gegen seinen ebenfalls betrunkenen Begleiter liegt ein Haftbefehl vor.

(saja) Ein Mann, der am Freitagabend in Boisheim betrunken auf der Fahrbahn kniete, ist von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei berichtete, kam es am Freitag gegen 19.30 Uhr zu dem Unfall auf der Nettetaler Straße.