Brauchtum in Boisheim Die „Ki Ka Kai-a“ feiert zwei Tage lang närrisches Jubiläum

Die gesellige Heiterkeit zu fördern und während der Faschingszeit zotenfreien Humor und karnevalistisches Leben und Treiben durch Vorträge und Aufführungen zu pflegen, war das Anliegen von acht Männern, die am 2. Februar 1902 in der Gaststätte Feldges in einer feucht-fröhlichen Runde eine Karnevalsgesellschaft gründeten. Als Schlachtruf wählten sie „Ki Ka Kai-a“. Es war die Geburtsstunde der Bosheimer Karnevalsgesellschaft Ki Ka Kai-a. In diesem Jahr wird das närrische Jubiläum gefeiert: 11x11 Jahre.