Baumaßnahme in Viersen-Boisheim Erneut Verzögerung bei Sanierung der Paul-Weyers-Schule

Wenn am kommenden Montag die Herbstferien vorbei sind, hätten eigentlich Kinderstimmen durch die sanierte Dependance der Paul-Weyers-Schule in Boisheim schallen sollen — und hinter den Klassenzimmertüren Mädchen und Jungen Mathematik und Deutsch lernen. Eigentlich. Doch so wird es nicht kommen. Das scheitert zum Beispiel schon daran, dass die Türen vor den Herbstferien noch gar nicht eingebaut waren. „Die aktuelle Baustellensituation lässt eine Nutzung zu den Herbstferien nicht zu“, informierte Schuldezernent Ertunç Deniz die Politiker im jüngsten Bauausschuss. Ursprünglich hätte die Schule schon nach den Sommerferien ihren Betrieb aufnehmen sollen. Das wurde wegen Verzögerungen auf den Herbst verschoben.