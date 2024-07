Verrückter Trip zum Parookaville-Festival Daniel Danger verlässt Viersen im Autoscooter

Am Donnerstag startet Daniel um 7 Uhr in Mauswinkel – erneut mithilfe eines Hörers: Dorian Heinsch steht mit einer um die Schultern gelegten Absturzsicherung bereit. Wie Lukas Stapper am Vortag setzt auch er auf Manneskraft und wird Daniel ziehen. Die Konstruktion: Ein alter Autoscooter, dessen Boden abgeschraubt wurde und nun auf einer Palette mit Rädern steht. „Mein Kumpel hatte noch den Autoscooter und dann haben wir ein bisschen rumgeschraubt“, sagt Heinsch. Bis 22 Uhr seien sie am Abend zuvor beschäftigt gewesen. Wie lange er Daniel ziehen wird, wisse er noch nicht. „Einfach mal losmarschieren und schauen, was geht.“