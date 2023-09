Neues Angebot in Viersen Bürgerverein Boisheim eröffnet Naschgarten

Eröffnet wird der neue Naschgarten mit dem ersten „Boisheimer Apfelfest“ am Sonntag, 24. September. Gefeiert wird on 12 bis 18 Uhr. Die Gäste können sich freuen auf frisch gepressten Apfelsaft, Apfel- und Zwiebelkuchen, Federweißer und Leckereien für Kinder. Besucher des Apfelfestes können Äpfel auf der Wiese pflücken oder Früchte aus dem eigenen Garten mitbringen: Beides kann in einer mobilen Apfelpresse vor Ort gepresst werden; eigene Behälter für den frischen Apfelsaft made in Boisheim sind mitzubringen. Der Eiswagen von Feinkost Fussangel aus Nettetal-Breyell wird erwartet.