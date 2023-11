In der Albert-Mooren-Halle Boisheimer Ballettschüler führen den „Nussknacker“ auf

In zwei Wochen ist es so weit: Dann führen 58 kleine und große, junge und ältere Tänzerinnen und zwei kleine Tänzer der Boisheimer Tanzschule Annette Schulz auf der Bühne der Albert-Mooren-Halle in Grefrath das Ballett „Nussknacker“ auf. Geprobt wird seit Januar mehrmals wöchentlich.