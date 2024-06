Tradition in Viersen Bleiben die bunten Blumenampeln?

Viersen · Naturschützer kritisieren die Stadt für die nicht-heimischen Pflanzen in den Blumenampeln. Die Stadt widerspricht. Wie andere Kommunen zu Blumenampeln stehen – und was Viersen damit in Zukunft plant.

03.06.2024 , 14:55 Uhr

150 Blumenampeln hat die Stadt kürzlich neu bepflanzt. Doch bleibt das nach der Naturschützer-Kritik so? Foto: Martin Röse