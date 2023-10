Städtische Galerie in Viersen Tremor - eine Ausstellung von Philipp Valenta

Viersen · Von beweglichem Lavasand bis zum Bitcoin schürfen – was die Besucher der neuen Ausstellung „Tremor“ von Philipp Valenta in der Städtischen Galerie erwartet und was Island damit zu tun hat.

05.10.2023, 12:00 Uhr

Philipp Valenta beim Aufbau seiner Installation „Electric Landscapes“ in der Städtischen Galerie im Park. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Beim Betreten des großen Ausstellungsraums im Erdgeschoss der Galerie wird der Besucher in eine andere Welt versetzt: Vor ihm liegt ein langer Steg, auf dem dunkler Lavasand aus Island ausgebreitet ist. Fast magisch bewegen sich die Körner, leise und sacht. „Feld“ nennt der Künstler Philipp Valenta diese Rauminstallation. Verantwortlich für die Bewegung sind Elektromagnete, die den eisenhaltigen Sand wie eine Uhr steuern. Umgeben ist das „Feld“ von düsteren Bildern, die Industrieanlagen im Nichts zeigen.