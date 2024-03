Eisdielen in Viersen Bis zu 1,50 Euro pro Kugel

Bei strahlend blauem Himmel haben am Freitag zahlreiche Viersener die Sonne draußen genossen und ein Eis gegessen. An Rosenmontag öffnete die erste Eisdiele in der Stadt, in den vergangenen Tagen machten etliche weitere auf, an diesem Samstag wird auch das Eiscafé „Linda“ in Süchteln öffnen. Im Schaufensteran der Grefrather Straße hängt ein Zettel: „Wir freuen uns, am Samstag, 9.3., die Eissaison zu starten. Auf ein freudiges Wiedersehen.“ Drinnen bereitet Inhaber Amrou Galal die neuen Eiskreationen vor und backt Waffelbecher für die Eröffnung. Neben den Klassikern gibt es Feige, Salz-Karamell und „Salted Popcorn“. „Und wir planen noch weitere, neue Sachen“, sagt Galal. 1,30 Euro kostet die Kugel Eis bei „Linda“.