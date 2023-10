Unfall in Viersen Betrunken und ohne Führerschein am Steuer

Vier Leichtverletzte ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwoch gegen 21.45 Uhr, auf der K8 / Kreuzstraße. Ein Autofahrer (49) wollte laut Polizei nach rechts in die Kreuzstraße abbiegen, bremste ab und der Fahrer (50) des folgenden Wagens fuhr ihm aufs Heck. Da der Unfallverursacher für die Polizei erkennbar betrunken war, ließ sie ihn einen Atemalkoholtest machen, der positiv ausfiel. Zudem gab er an, keinen gültigen Führerschein zu besitzen. Der 49-Jährige und seine Mitfahrer – eine Frau (43) und ein Mann (29) als auch der Insasse des hinteren Autos wurden in ein Hospital gebracht. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Sie melden sich unter Ruf 02162 3770.