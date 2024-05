Betrugsermittlungen der Polizei Das Viersener Harley-Davidson-Desaster

Als an der Gladbacher Straße in Viersen vor vier Jahren eine Harley-Davidson-Niederlassung eröffnete, war die Freude bei Bikern in der Region groß: Jetzt mussten sie nicht mehr nach Düsseldorf fahren, um Fat Bob & Co. zur Inspektion zu bringen. Oder sich ein neues Motorrad anzuschauen. Auch der Dülkener Toni Rex war froh, dass Harley Davidson in seiner Stadt eröffnete. „Ich habe Ende September 2023 dort ein Neumotorrad bestellt und in gutem Glauben auch bereits voll bezahlt“, berichtet er. Aber ab da war es mit der Freude vorbei. „Nachdem der Geldeingang per E-Mail bestätigt wurde, angeblich wurde das Bike bereits auf mich umgeschrieben und im Zentrallager abgerufen, habe ich nie mehr etwas von diesem Händler gehört“, erzählt er. Das Firmengebäude war geschlossen. Angeblich wegen Inventur. Später dann wegen Krankheit. „Sämtliche Kontaktversuche blieben erfolglos.“ Rex nahm sich einen Anwalt. „Aber selbst dessen Schreiben blieben unbeantwortet.“