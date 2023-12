Aktion in Viersen Benefiz-Musical für die Tafel in der Festhalle

Dass das Musical etwas Besonderes ist, können Hunderte von Besuchern bestätigen. Das Gospelmusical hatte schon seine Premiere in der Kirche St. Georg in Wassenberg, wo vor ausverkauften Haus aufgetreten wurde. „Ausverkauft“ heißt es auch in Brüggen. Dort findet am 10. Dezember der zweite Musicalabend in der Kirche St. Nikolaus statt. Nun geht es am 7. Januar in Viersen weiter. Dem schließen sich dann noch Auftritte in der Festhalle Oberbruch in Heinsberg (25. Februar) und in der Citykirche in Aachen (14. April) an.