Festival in Viersen : Es gibt einen Nachfolger für „Eier mit Speck“

Die erste Ausgabe von „Eier mit Speck“ war im Juli 2006, die letzte im Juli 2019. Zuletzt zog das Festival rund 5000 Besucher an den Hohen Busch in Viersen. Foto: Andreas Döring

Viersen Nach dem Aus des beliebten Festivals am Hohen Busch steht jetzt fest: Viersen bekommt Ersatz. Mit neuem Namen und Konzept aber am bekannten Standort. Der Vorverkauf soll schon in wenigen Tagen starten.