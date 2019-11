Fußgängerzone Viersen : Weihnachtsmodenschau feiert Premiere

Bald ist Niklausabend da: Edi Tusch und Denise Wassenberg kreieren einen neuen Event.

Es dauert nicht mehr lange, bis Tannengrün, Weihnachtslieder und Glühwein groß in Mode kommen. Schausteller Edi Tusch und Denise Wassenberg, Inhaberin des Mode- und Lifestyle-Geschäfts „Goldstück“, haben sich zu Nikolaus am 6. Dezember etwas besonderes ausgedacht: eine „Open Air X-Mas Fashion Show“.

„Nikolaus fällt in diesem Jahr auf einen Freitag – da steht dann ohnehin schon die große Bühne für das Weihnachtsgebimmel“, sagt Edi Tusch. „Und gewissermaßen als Auftakt gibt’s am Vorabend des Weihnachtsgebimmels unsere Weihnachtsmodenschau“, berichtet Denise Wassenberg. 14 Models sind schon angemeldet. Sie werden Wintermode präsentieren. „Gezeigt wird an dem Abend aber auch festliche Abendgarderobe für Weihnachten und den Silvesterabend“, kündigt sie an.