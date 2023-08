Wirtschaft in Viersen Bei Agis sind die Mitarbeiter das Kapital

Um so glücklicher sind die Geschäftsführer, dass das Unternehmen jetzt eine erneute Zertifizierung beim Arbeits- und Gesundheitsschutz bekommen hat, erklärt der Qualitätsmanagementbeauftragte der Firma, Chuong Kiefer: „Wir sind in der Pflicht, das zu leben, was wir verkaufen. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter gute Arbeitsbedingungen haben und gesund zur Arbeit kommen.“ Dafür gibt es zum Beispiel Benefits wie höhenverstellbare Schreibtische, frisches Obst und Gratis-Getränke. Derlei Dinge sind in vielen Unternehmen mittlerweile Standard, deshalb geht das Gesundheitsmanagement für Michael Berghausen weiter: mit einem Arbeitsschutzmanagement, das es bundesweit im technischen Handel nur ein weiteres Mal gebe: „Unsere Mitarbeiter werden alle zusatz-krankenversichert. Die sogenannten IgeL-Leistungen werden von uns abgedeckt. Auch zusätzliche Laboruntersuchungen, eine Brille, ein CT oder Krankengymnastik, die die Kasse nicht zahlt.“