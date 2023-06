Radfahren für das Klima Beim Stadtradeln liegt Viersen auf Rekordkurs

Dabei haben die Teams in Viersen bislang 13,2 Tonnen CO 2 gespart. „Eine tolle Leistung“, erklärt Laurenz. Diese Menge entspricht grob dem Durchschnitts-Pro-Kopf-Verbrauch eines Deutschen im Jahr (11,8 Tonnen CO 2 ) oder der Menge CO 2 , die zwei Menschen bei Hin- und Rückflug (First Class) von Düsseldorf nach Washington in die Atmosphäre blasen.