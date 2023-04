Von der Straße abgekommen Beifahrer stirbt bei Unfall in Viersen

Ein 38-jähriger Autofahrer ist am Ostersonntag gegen 8 Uhr von der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Viersen abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, war das Auto in Richtung der Gladbacher Straße unterwegs und kollidierte mit einem rechts auf dem Parkstreifen abgestellten Bus.