Wanderungen und Führung in Viersen Mehr über die Natur vor der Haustür erfahren

Hoher Busch/Süchtelner Höhen Bei einer naturkundlich-historischen Wanderung zwischen den Sportanlagen am Hohen Busch und der Irmgardiskapelle in Süchteln gibt Thiel am Montag, 25. September, ab 18 Uhr Einblicke in die historische Landnutzung der Süchtelner Höhen und informiert über die Leistungen des Ökosystems des Waldes. In diesem stark frequentierten und für die Freizeitgestaltung genutzten Gebiet geht er der Frage nach, wie die verschiedenen Nutzungsformen mit dem Schutz der Natur in Einklang gebracht werden können und wie die Natur im derzeitigen Landschaftsschutzgebiet in Zukunft besser geschützt werden kann. Die Wanderung startet, auch bei Regen, am Parkplatz (Steinlabyrinth) Aachener Weg in Viersen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.