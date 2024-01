Einkaufen in Viersen So geht es bei „Depot“ in Viersen weiter

„Die Depot-Filiale in Viersen wird nicht schließen und wird somit weiterhin bestehen bleiben“, kündigt das Unternehmen an. Weißling und sein Team freut es. Er berichtet von starkem Interesse der Kunden, die Depot-Filiale an der Viersener Hauptstraße sei beliebt. Die Frequenz sei zwar wechselnd, aber oft sei es auch voll. Viele würden regelmäßig vorbeischauen, ob es neue Produkte gebe.