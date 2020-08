Theaterspiel in Viersen : In der Zwangspause die Räume saniert

Anke Bridonneau ist die Vereinsvorsitzende der Volksbühne Viersen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Dülken Mit Einzel- und Leseproben unter den Corona-Hygienemaßnahmen läuft die Arbeit der Volksbühne Viersen langsam wieder an. Alle Vorführungen für 2020 sind jedoch gestrichen. Das gesamte Team setzt auf die Saison in 2021.

Nach vorne schauen, das ist die Devise der Volksbühne Viersen, auch wenn es derzeit schwer fällt. Aufführungen können zwar noch nicht stattfinden, aber die Mitglieder haben die Probenarbeit unter den vorgeschriebenen Corona-Schutzmaßnahmen wieder aufgenommen. „Wir sind völlig überrumpelt worden. Von jetzt auf gleich mussten wir den Betrieb einstellen, das Licht ausmachen und quasi die Sicherungen rauschschrauben“, sagt Vereinsvorsitzende Anke Bridonneau. Die Volksbühne Viersen steckte mitten in den Vorbereitungen für das neue Stück, das im Mai und Juni zur Aufführung kommen sollte, als der Lockdown zuschlug. Die Proben liefen auf Hochtouren.

Unter dem Titel „Mensch ärgere dich nicht“ stand eine fast kriminelle Komödie auf dem Spielplan. Für den Herbst war indes nochmals das Stück „Blumen für eine Blinde“ geplant. Nicht nur dass die Proben von einer Sekunde auf die andere abgebrochen werden mussten, es landeten 3000 Programmhefte in der Mülltonne. „Die Hefte waren Anfang März gerade fertig gedruckt und lagen uns vor, als alles stoppte“, berichtet Bridonneau. Geplante Sprach- und Regieseminare fielen ebenso weg. Auch die gesamte Fortbildung in Sachen Theater ruhte für die 23 aktiven Mitglieder im Alter zwischen 30 und 75 Jahren.

Info Mitstreiter auf und hinter der Bühne gesucht Bei der Volksbühne Viersen handelt es sich um ein ambitioniertes Amateurtheater, das bereits seit 1868 existiert und damit zu den ältesten Theatern im Amateurtheaterverband NRW gehört. Die Volksbühne ist ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Viersen. Das Team ist immer auf der Suche nach weiteren interessierten Mitstreitern, die sich auf und hinter der Bühne einbringen möchten. Die Möglichkeit ein passives Fördermitglied zu werden besteht ebenfalls. Kontakt: www.volksbuehne.viersen.de.

Die Volksbühne hatte 2020 viel vor, aber ihr waren zunächst einmal komplett die Hände gebunden. Die Corona-Zeit ohne Proben wurde aber anderweitig genutzt. „Wir haben einen wirklich tollen Vermieter. Wir haben gemeinsam unsere Räume saniert“, erzählt Bridonneau. Der Vermieter besorgte unter anderem eine neue Tür und Fenster für den hinteren Bereich, die dann von den handwerklich versierten Mitgliedern der Theatergruppe eingebaut wurden. Die Vorsitzende spricht von einer sehr guten Zusammenarbeit.

Die Volksbühne freut sich ebenfalls, dass der Verein endlich eigene Stühle bekommen hat und das ohne einen Cent dafür ausgeben zu müssen. Die Stühle waren ein Geschenk, das ein Mitglied an Land ziehen konnte. Es handelt sich um 100 gepolsterte Holzstühle, die einen roten Bezug haben und damit perfekt zum Ambiente der Räumlichkeiten passen. Eigentlich hatte die Volksbühne in diesem Jahr vorgehabt, ein neues, optimiertes Lichtsystem für die Bühne einzubauen.

Doch das Projekt wurde auf Eis gelegt, da die Kosten nicht gestemmt werden können. „Wir sind froh, wenn wir das Jahr finanziell einigermaßen überstehen. Wir finanzieren uns von den Einnahmen durch unsere Aufführungen. Für uns heißt das nun, dass wir keinerlei Einnahmen haben, die Kosten wie Mieter und Versicherungen aber weiter laufen. Es ist eine wirklich schwierige Situation“, sagt Bridonneau. In diesem Zusammenhang dankt sie der Volksbank Viersen, die der Volksbühne finanziell ein wenig unter die Arme greift.

Die erste Vorsitzende fuhr im Lockdown oftmals alleine ins Theater nach Dülken, weil es ihr einfach so sehr fehlte. Ein bisschen aufräumen, ein wenig putzen - einfach ein Stück Kontakt zur Theaterwelt. Auch wenn sie am Abend auf der heimischen Couch saß, weilten die Gedanken an der Lange Straße 25 im Theater. Aber nicht nur ihr fiel die ganze Situation schwer. Die Volksbühne sei ein Stück vom Alltag aller Mitglieder und einfach nicht aus dem Leben wegzudenken. Alle seien mit Leidenschaft dabei und steckten Herzblut, Zeit und Energie in die Projekte, fügt sie an.

Per Videogruppen fingen dann die erste Verständigungen wieder an. Vor dem Hintergrund, dass es generell nicht geplant war, in diesem Jahr eine Silvestervorstellung zu geben, wurden Pläne für 2021 gemacht. Mittlerweile wird in Kleingruppen mit Abstand geprobt. Das Stück „Mensch ärgere dich nicht“ soll nun im Januar seine Premiere feiern. Für den April/Mai ist eine Corona-konforme Lesung angedacht. Im Juni würde die Volksbühne gerne in Kooperation mit dem Heimatverein Viersen einen Theaterspaziergang am Hohen Busch unternehmen, wie es einmal auch einen geschichtlichen Stadtrundgang mit Auftritten historischer Persönlichkeiten an bestimmten Stadtplätzen gab.

Ende 2021 soll die Mundart in den Mittelpunkt rücken. Zudem würde die Volksbühne gerne mit Lesungen an die weiterführenden Schulen gehen und Literaturkurse besuchen. Auf diesem Weg möchte man das Interesse am Theater wecken. Ein volles Programm mit vier Stücken für das kommende Jahr, das die Volksbühne hofft umsetzen zu können.