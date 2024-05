Wohnungsbau in Viersen Bauverein Dülken feiert 125-jähriges Bestehen

Investiert wurden bereits rund 70.000 Euro in sechs Häuser am Netter Kirchweg: Statt Gasheizung verfügen sie jetzt über Luft-Wärmepumpen. Zudem hat der Bauverein seine Häuser an der Annastraße 2 und 4 für 92.000 Euro saniert, ebenso einige Objekte an der Breyeller Straße 80 und 82 (für rund 80.000 Euro), an der Breslauer Straße 2-8 (für rund 19.000 Euro) und am Netter Kirchweg 1 und 3 (für rund 8.500 Euro). Allein 2021 lagen die Investitionen bei insgesamt fast 1,1 Millionen Euro. Zudem investiert der Bauverein pro Jahr rund 21 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, um die Wohnungen in Schuss zu halten.