Zugverkehr in Viersen Bahn investiert 40 Millionen Euro

Ab dem 20. Januar müssen sich Bahnkunden in Viersen auf Zugausfälle und Schienenersatzverkehr einstellen. Die deutsche Bahn führt auf der Strecke zwischen Krefeld und Mönchengladbach größere Bauarbeiten aus und kündigt eine dreiwöchige Gleissperrung an. „Im Rahmen der dritten Baustufe für das Elektronische Stellwerk (ESTW) Krefeld wird in Viersen ein ESTW errichtet und an das ESTW Krefeld angeschlossen“, erläutert ein Bahn-Sprecher.