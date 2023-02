Bäder, Servicecenter, Amtsgericht Öffnungszeiten in Viersen an den tollen Tagen

■ Altweiber Bereits um 10 Uhr schließen die Führerscheinstelle und die Kfz-Zulassungsstelle der Kreisverwaltung. Die Viersener Stadtverwaltung ist ab 11 Uhr geschlossen, elf Minuten länger arbeitet die Kreisverwaltung und ist im Anschluss nur eingeschränkt erreichbar. Die Hauptstelle der Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek öffnet am Altweiberdonnerstag nur vormittags von 11 bis 13.30 Uhr. Alle Zweigstellen der Bibliothek bleiben geschlossen. Das Kreisarchiv am Ransberg in Dülken schließt um

13 Uhr. Das Amtsgericht hat in der Zeit von 8 bis 12 Uhr geöffnet. VHS-Kurse finden an allen Karnevalstagen, wie intern abgesprochen, statt. Die Städtische Galerie im Park ist zu den gewohnten Zeiten geöffnet.