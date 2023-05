Wirtschaft in Viersen Azubimesse für Schüler in der Festhalle

Die Viersener Azubimesse, die im vergangenen Jahr ihre Premiere feierte, bekommt am Donnerstag, 1. Juni, eine Neuauflage. In der Festhalle bekommen Schulabgänger sowie Viersener Unternehmen Gelegenheit zu Information, Begegnung und Austausch. Unter dem Motto „Was bist Du für ein Arbeitstier? Finde es heraus!“ geht es um 9 Uhr los. Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) eröffnet die Veranstaltung. Bis 14.30 Uhr ist die Festhalle für Schulen reserviert. Danach können sich Interessierte bis 16 Uhr an den Ständen umsehen.