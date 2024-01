In Viersen-Süchteln Zwei Schwerverletzte bei Autounfall – Siebenjährige im Krankenhaus

Die aus Mönchengladbach stammenden Fußgängerinnen wurden in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht. Die 52-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Sie hatte laut Polizei die Unfallstelle zunächst verlassen und kam später in Begleitung zurück. Ihr Auto wurde sichergestellt, die Polizei ermittelt und beginnt mit Vernehmungen. „Weitere Erkenntnisse zum Unfallhergang gibt es zurzeit nicht“, erklärte die Polizei am Mittwoch auf Anfrage.