Vorfall in Viersen Autohaus-Inhaber vertreibt mutmaßliche Diebe

Viersen · Der Inhaber eines Autohauses am Kränkelsweg hat in der Nacht zu Dienstag zwei Autoaufbrecher verjagt. Sie flüchteten in einem dunklen Auto.

19.09.2023, 11:16 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise auf zwei männliche Personen, die in einem dunklen Fahrzeug Richtung Sittarder Straße flüchteten (Symbolfoto). Foto: dpa/Fabian Strauch

Der Vorfall ereignete sich gegen 1.20 Uhr. Das Geräusch von splitterndem Glas weckte den Inhaber des Autohauses. „Als er dann auf den Hof der Firma trat und das Licht einschaltete, flüchteten zwei augenscheinlich männliche Personen“, berichtete ein Polizeisprecher. Sie hatten zuvor die Scheibe eines BMW eingeschlagen. „Unmittelbar danach fuhr ein Auto stark beschleunigend in Richtung Sittarder Straße“, so der Polizeisprecher weiter. „Bei dem Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen dunklen 1er-BMW.“ Die Kripo ermittelt und fragt: Wer hat ein solches Fahrzeug im Bereich des Kränkelsweges beobachtet und kann weitere Angaben machen? Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 02162 3770.

(mrö)