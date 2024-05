Unfall in Schwalmtal Autofahrerin prallt gegen Baum

Eine 51-jährige Frau aus Brüggen-Born ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei prallte sie mit ihrem Wagen frontal auf einen Baum. Die Bornerin war am Dienstag gegen 11 Uhr mit ihrem Auto auf der Kasender Straße in Richtung Haverslohe in Schwalmtal-Amern unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, kam sie in einer Linkskurve rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Polizei vermutet, dass die 51-Jährige übermüdet war. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Hospital gebracht.