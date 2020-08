Unfall in Viersen : Autofahrerin achtet nicht auf Vorfahrt

Viersen Laut Polizei hatte die Autofahrerin aus Tönisvorst-Vorst die Vorfahrt einer Radlerin missachtet. Diese konnte zwar bremsen, stürzte aber.

gen hat sich eine Radfahrerin (33) aus Viersen bei einem Unfall zugezogen. Nach Polizeiangaben war die Frau am Freitag gegen 9.45 Uhr auf dem Radweg an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße unterwegs, als eine Vorsterin (20) mit ihrem Wagen in eine Straße zu einem Betriebsgelände abbiegen wollte. Dabei soll sie laut Polizei die Vorfahrt der Viersenerin missachtet haben, die auf dem Radweg in gleicher Richtung fuhr. Obwohl die Radlerin bremste und einen Zusammenstoß verhindern konnte, stürzte sie und wurde dabei leicht verletzt.