Unfall in Viersen-Dülken Autofahrer verletzt Mann auf Motorrad

Viersen-Dülken · Noch weiß die Polizei nicht, wie sich der Unfall am Dienstag um kurz vor 7 Uhr auf der Viersener Straße in Viersen-Dülken ereignet hat. Sie sucht jetzt Zeugen. Was dort geschehen ist.

20.02.2024 , 16:20 Uhr

Noch weiß die Polizei nicht, wie sich der Unfall am Dienstag um kurz vor 7 Uhr auf der Viersener Straße in Viersen-Dülken ereignet hat. Foto: dpa/Stefan Puchner

Leicht verletzt hat sich am Dienstagmorgen ein 36-jähriger Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto in Viersen-Dülken. Noch weiß die Polizei nicht, wie sich der Unfall m kurz vor 7 Uhr ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen hat ein Viersener (26) mit seinem Wagen rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt an der Viersener Straße fahren wollen. Dabei nutzte er die gesamte Breite der Viersener Straße, als er die Straße überquerte. Zeitgleich war in Richtung Viersen ein Motorradfahrer unterwegs. Er prallte gegen das Heck des zurücksetzenden Autos und stürzte. Jetzt hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht den genauen Unfallhergang. Dafür brauchen die Ermittler die Unterstützung von Zeugen. Sie rufen deshalb mögliche Zeuginnen oder Zeugen auf, die vor Ort noch nicht erfasst wurden, sich zu melden. Info Kontakt zur Polizei unter der Telefonnummer 02162 3770.

(busch-)