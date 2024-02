Unfallflucht in Viersen Polizei sucht Fahrer eines schwarzen Golf

Viersen · Erst fuhr er einen Radfahrer an – und dann weg. Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht am Kreisverkehr in Viersen.

07.02.2024 , 13:50 Uhr

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 02162 3770. Foto: dpa/Fabian Strauch

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles in Viersen, nach dem der Verursacher unerkannt das Weite suchte. Ein 22-jähriger Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwoch um 7 Uhr im Kreisverkehr der Brüsseler Allee und Krefelder Straße. „Der Radfahrer fuhr über den Radweg, der die Krefelder Straße quert. Der Autofahrer war zeitgleich auf der Krefelder Straße unterwegs und beabsichtigte in den Kreisverkehr einzufahren“, erklärte ein Polizeisprecher. Der Autofahrer habe das Rad des 22-Jährigen getroffen, sodass dieser stürzte und leicht verletzt wurde. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Nach Aussagen des Radfahrers handelt es sich um einen schwarzen VW Golf 4 mit Viersener Kennzeichen. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02162 3770.

(mrö)