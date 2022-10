Rathausmarkt Viersen : Defekte Kamera sorgt für Stau in der Tiefgarage

Eine defekte Kamera sorgte in der Tiefgarage der Rathausmarkt-Galerie für Probleme. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Nach Angaben des Betreibers ist die Kamera an der Ausfahrt der Parkgarage am Rathausmarkt nicht betriebsbereit, weil ein Auto dagegen gefahren ist. Die Schranke bleibt deshalb vorerst geöffnet. Bezahlt werden sollte aber trotzdem.

Technische Probleme haben am Freitagmittag dazu geführt, dass sich an der Ausfahrt der Parkgarage am Rathausmarkt zwischenzeitlich ein Stau bildete. Das berichtete Pascal Hinz von der Betreiber-Firma Contec. Die Ursache: Um etwa 14 Uhr sei jemand an der Ausfahrt Goetersstraße mit dem Auto gegen die zur Kennzeichenerfassung installierte Kamera gefahren. Das System habe sich danach nicht mehr richtig starten lassen. Vorerst soll die Schranke an der Ausfahrt nun geöffnet bleiben. Hinz weist darauf hin, dass Nutzer dennoch am Parkautomaten bezahlen sollten: Sonst laufe die Parkzeit bis zum nächsten Besuch weiter.

Mitte 2021 stellte Contec auf die Kennzeichenerfassung um. An den Einfahrten Lindenstraße und Goetersstraße sind Kameras installiert, die das Autokennzeichen abfilmen, bevor sich die Schranke öffnet. Beim Bezahlen am Kassenautomaten müssen die Besucher das Kennzeichen eingeben. An den Ausfahrten erfasst wieder eine Kamera das Kennzeichen, sodass sich die Schranke hebt. Nach der Systemumstellung meldeten Nutzer Probleme: Die Schranke bleibe geschlossen, obwohl am Automat bezahlt worden sei. Zu 99 Prozent handle es sich um Anwenderfehler, teilte Contec damals mit.

Nicht nur an der Ausfahrt Goetersstraße ist das Kamerasystem defekt: Die Ausfahrt an der Lindenstraße ist seit rund eineinhalb Wochen gesperrt, weil dort ebenfalls jemand gegen die Kamera gefahren sei, berichtete Hinz. Voraussichtlich am Montag erfährt er, wann das System dort wieder gestartet werden kann. Ein Problem seien lange Lieferzeiten für Material, erläuterte er.

Vorerst bleibt also die Ausfahrt Goetersstraße die einzige nutzbare. An diesem Samstag komme ein Techniker des zuständigen Unternehmens, „er versucht, die Kamera erst mal notdürftig zu reparieren“, sagte Hinz.

(naf)