Unfall in Viersen Auto erfasst Mädchen an der Ampel

Viersen · Als eine Zwölfjährige am Freitag an der Freiheitsstraße in Viersen an der Ampel auf Grün wartet, erfasste sie ein Pkw. Was dort geschehen ist.

04.02.2024 , 14:53 Uhr

Als eine Zwölfjährige am Freitag an der Freiheitsstraße in Viersen an der Ampel auf Grün wartet, erfasste sie ein Pkw. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Eine Zwölfjährige aus Viersen ist am Freitag gegen 15.20 Uhr von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei meldet, wurde das Mädchen dabei leicht verletzt. Es stand an der Ampel an der Kreuzung Freiheitsstraße/Süchtelner Straße und wartete auf Grün- Als die Ampel umsprang, querte es nach Zeugenangaben die Süchtelner Straße. Ein Willicher (59), der mit seinem Pkw von der Süchtelner Straße nach links auf die Freiheitssstraße abbog, sah das Mädchen zu spät und erfasste es.

(busch)