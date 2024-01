Holocaust-Gedenkveranstaltung in Viersen Gründungsmitglieder des Vereins für Erinnerungskultur geehrt

„Es ist wichtig, an die Opfer des Nazi-Regimes zu erinnern, nachzuforschen, wo und wie sie gelebt haben, warum und wie sie gestorben sind“, sagte die Bürgermeisterin und erinnerte daran, dass es während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft auch in Viersen Ausgrenzung, Vertreibung und Auslöschung von Leben gab. Als Beispiel benannte sie das Schicksal der Familie Sanders, an die heute Stolpersteine an der Tönisvorster Straße unweit der Realschule in Süchteln erinnern. Die Initiative für diese Stolpersteine war vom Verein „Förderung der Erinnerungskultur Viersen 1933–45“ ausgegangen. Anemüller: „Es ist unglaublich wichtig, an die Opfer zu erinnern, und Sorge dafür zu tragen, dass sich so etwas nicht wiederholt.“