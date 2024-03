Auszeichnung für Albert Pauly Ein Heimatfreund der besonderen Art

Pauly und Peters haben ihr verbales Kriegsbeil übrigens längst begraben, sind heute befreundet und haben gemeinsame Projekte zur Geschichte des Kreises Viersen vorangebracht. Voranbringen will Pauly übrigens noch so einiges. Für einen Beitrag fürs Kreisheimatbuch arbeitet er derzeit alte Akten des Heimatvereins auf, wie er in seiner Dankesrede zur Verleihung des Verdienstordens erzählte. Und er erzählte auch, dass er sich nie in das Amt des Heimatvereinsvorsitzenden selbst gedrängt hätte. Er sei 1981 vom damaligen Viersener Stadtbaurat Werner Mellen gebeten worden, das Amt zu übernehmen. Dann tat er es halt. Und wie erfolgreich er das tat, das kann man heute an vielen Stellen in der Stadt Viersen sehen.