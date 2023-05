“Villa Ling“ in Viersen Ein Stück vom Sternerestaurant

Seit 1997 waren Pia und Thomas Teigelkamp Pächter der Villa Ling an der Hindenburgstraße, erfreuten die Gäste mit Spitzen-Küche. Die Villa tauchte unter anderem im „Guide Michelin“ und dem „Schlemmer-Atlas“ auf. Dank des Guide Michelin durfte sich Thomas Teigelkamp von 1997 bis 2006 Sternekoch nennen. So kamen aus allen Teilen Deutschlands Gäste zu ihm in sein Restaurant mit dem Baujahr 1899. Bei Hochzeiten und anderen Feiern waren immer gut und gerne 70 bis 80 Besucher in der Jugendstil-Villa.