Kreisarchiv am Ransberg Ausstellung zeigt „Spiel der Throne“ am Niederrhein

15.12.2023 , 19:15 Uhr

Im Kreisarchiv am Ransberg öffnet am 18. Dezember eine neue Ausstellung. Foto: Florian Monheim

„Games of Thrones“ am Niederrhein: Am Montag, 18. Dezember, wird die neue Ausstellung „1423 – Machtspiel am Niederrhein“ im Kreisarchiv Viersen eröffnet. Dabei geht es um Macht und Herrschaft: Ähnlichkeiten zur Erfolgsserie gibt es bei diesem „Spiel der Throne“ der niederrheinischen Herzogtümer, Grafschaften und Bistümer des 15. Jahrhunderts durchaus. Eine Gemeinsamkeit ist der Tod eines Herrschers, der in der Fantasyserie dramatische Ereignisse auslöst. Am Niederrhein ist 1423 ein Schicksalsjahr: Damals stirbt Rainald IV., der mächtige Herzog von Geldern. Es ist der Beginn für skrupellose Machtspiele. Was sich während dieses blutigen Konfliktes ereignet hat, zeigt das Kreisarchiv in einer neuen Ausstellung. Den Besuchern werden dort Karten, Texte, Zeugnisse mittelalterlicher Buchmalerei, Wappen, Miniaturen und spätmittelalterlicher Waffen präsentiert; dadurch wird ihnen das unruhige 15. Jahrhundert nähergebracht. Vorgestellt werden die damaligen Herrscherhäuser und Fürsten sowie die Ursachen und Folgen des Konflikts, der letztlich das Entstehen eines Flächenstaats von europäischem Gewicht und enormer wirtschaftlicher Stärke verhindert hat. Ergänzt wird die Ausstellung durch ein Brettspiel, das die Geschichte der Region auf unkonventionelle, aktive Weise lebendig werden lässt. Die Spieler schlüpfen dabei in die Rolle eines der sechs Häuser, die um die Vorherrschaft am Niederrhein kämpfen. Für das Brettspiel sind zur Ausstellung drei Termine angesetzt für jeweils bis zu sechs Spieler ab 16 Jahre. An drei Donnerstagen – 21. Dezember, 11. Januar und 8. Februar 2024, jeweils von 16 bis 18 Uhr – kann gespielt werden. Um Anmeldung vorab wird gebeten per E-Mail an die Adresse: archiv@kreis-viersen.de). Info Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten zu sehen: Montag bis Mittwoch von 9 Uhr bis 16 Uhr, Donnerstag: 9 Uhr bis 18 Uhr und Freitag: 9 Uhr bis 14 Uhr.

(busch-)